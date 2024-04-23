Президент Ильхам Алиев: Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас

Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

Подчеркнув, что эти страны делают это открыто, глава государства отметил: "Они делают это открыто и демонстративно и даже пытаются нам что-то доказать таким образом. Мы не можем просто сидеть сложа руки. Мы четко довели эту позицию до правительства Армении и сторон, которые сегодня пытаются проявить заботу об Армении. Если мы увидим серьёзную угрозу для себя, нам придётся принимать серьезные меры".