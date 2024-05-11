Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в открытии VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в открытии VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на мероприятии.

Затем выступил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик.

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