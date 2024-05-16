https://news.day.az/officialchronicle/1660698.html Во дворце «Гюлистан» от имени Президента Ильхама Алиева проходит государственный прием в честь Президента Александра Лукашенко
Во дворце «Гюлистан» от имени Президента Ильхама Алиева проходит государственный прием в честь Президента Александра Лукашенко
В эти минуты во дворце "Гюлистан" от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева проходит государственный прием в честь Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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