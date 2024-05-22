В Азербайджане внесены изменения в "Положение о министерстве юстиции"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о министерстве юстиции".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, указом отменяется пункт 16.4-1 "Положения о министерстве юстиции Азербайджанской Республики", утвержденного указом Президента Азербайджанской Республики от 18 апреля 2006 года № 391 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2006, № 4, статья 323 (Том I); 2024, № 1, статья 31; указ Президента Азербайджанской Республики от 7 марта 2024 года № 17).