https://news.day.az/officialchronicle/1662415.html Между Азербайджаном и Таджикистаном подписана Декларация о стратегическом партнерстве
Между Азербайджаном и Таджикистаном подписана Декларация о стратегическом партнерстве
23 мая с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоялась церемония подписания азербайджано-таджикских документов.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписали "Декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан".
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