Между Азербайджаном и Таджикистаном подписана Декларация о стратегическом партнерстве

23 мая с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоялась церемония подписания азербайджано-таджикских документов.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписали "Декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан".

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