https://news.day.az/officialchronicle/1662537.html В Азербайджане определен порядок перевозки культурных ценностей во время вооруженного конфликта
В Азербайджане определен порядок перевозки культурных ценностей во время вооруженного конфликта
Защита культурных ценностей во время вооруженного конфликта возложена на военнослужащих Вооруженных сил.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в закон "Об охране памятников истории и культуры", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно закону, при транспортировке культурных ценностей в ходе вооруженного конфликта в безопасные места, в соответствии с Конвенцией об охране культурных ценностей во время вооруженного конфликта, могут использоваться транспортные средства с отличительными знаками.
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