Внесены изменение в соглашение о строительстве железнодорожного участка БТК до границы Турецкой Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Протокола о внесении изменений в Соглашение от 7 февраля 2007 года между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о принципах и условиях финансирования, проектирования, строительства, реабилитации-реконструкции и эксплуатации железнодорожного участка от Марабды до границы Турецкой Республики (Карцахи) в рамках реализации проекта новой железнодорожной линии "Баку-Тбилиси-Карс".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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