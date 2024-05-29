https://news.day.az/officialchronicle/1663884.html Президент Ильхам Алиев принял соучредителя и председателя компании CVC Capital Partners
Президент Ильхам Алиев принял соучредителя и председателя компании CVC Capital Partners
29 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял соучредителя и председателя компании CVC Capital Partners Ролли Ван Раппарда.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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