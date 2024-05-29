Президент Ильхам Алиев принял соучредителя и председателя компании CVC Capital Partners

29 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял соучредителя и председателя компании CVC Capital Partners Ролли Ван Раппарда.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется