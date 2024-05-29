https://news.day.az/officialchronicle/1664077.html Генеральный секретарь ООН поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь ООН поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 мая - Дня независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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