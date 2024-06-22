Телеканал "Euronews" опубликовал интервью с Президентом Ильхамом Алиевым

21 июня на телеканале Евроньюс был показан репортаж о проведенных в Бакинском Экспо-центре в рамках Бакинской энергетической недели 29-й Международной выставке "Нефть и газ Каспия" - Caspian Oil&Gas и 12-й Каспийской международной выставке "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в этот репортаж вошло интервью Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева телеканалу Евроньюс.

Представляем полный вариант этого интервью.

Корреспондент: Господин Президент, как всегда, рады Вас видеть. Сегодня Вы сделали очень важное заявление вместе с компанией Masdar и Его превосходительством Султаном аль-Джабером. Не могли бы Вы рассказать нам немного подробнее о Ваших планах?

Президент Ильхам Алиев: Да, это действительно выдающееся событие, которое демонстрирует нашу политику по развитию зеленой энергетики и привлекательность Азербайджана не только для инвестиций в ископаемое топливо, но и в возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Компания Masdar является нашим стратегическим партнером в области ВИЭ. В октябре прошлого года мы запустили первую солнечную электростанцию мощностью 230 мегаватт, а сегодня провели церемонию закладки трех солнечных и ветряных электростанций общей мощностью в один гигаватт. И это лишь начало, поскольку мы планируем претворить в жизнь все контракты и меморандумы о взаимопонимании. А это означает производство до десяти гигаватт электроэнергии в среднесрочной перспективе и до пяти гигаватт - до 2030 года. Это наша цель. Потенциал здесь есть, и вы можете видеть какое у нас солнце, амбиции и ветер. Здесь хороший инвестиционный климат. Это наглядно демонстрирует, как страна, которая зарабатывала на ископаемом топливе, теперь направляет это богатство в возобновляемую энергетику. Как страна-хозяйка COP29, мы также обязаны быть в числе передовиков в области "зеленого" перехода.

Корреспондент: С какими трудностями сталкивается традиционный энергетический сектор при переходе к новой зеленой возобновляемой энергетике?

Президент Ильхам Алиев: На самом деле, как и любое новое начинание, оно полно неопределенности. Но у нас есть прекрасные партнеры. Masdar является нашим стратегическим партнером. Но среди наших инвесторов также ACWA Power, bp и многие другие компании из разных стран, которые планируют работать с нами. Как говорится, все компании нефтегазовой отрасли по алфавиту. В этой же области мы только начинаем. Поэтому могут возникнуть вопросы по поводу национальной энергетической сети, так как нам нужно укрепить ее, чтобы она могла поглотить столько, сколько мы можем предложить инвесторам. Другой вопрос связан с линиями электропередачи, что требует от нас активной работы с нашими соседями. Ведь самому Азербайджану не понадобится столько возобновляемых энергоресурсов, сколько мы планируем производить. Поэтому наша цель - обеспечить экспорт, а также очень сложный подход к максимальному использованию возобновляемых энергоресурсов для производства электричества и экономии природного газа, направляя его тем, кому он сейчас необходим, в первую очередь - в Европу. Таким образом, есть еще много вопросов, над которыми нам нужно поработать. И я не сомневаюсь, что те из них, которые зависят исключительно от нашей внутренней программы действий, будут реализованы в полном объеме. А над реализацией тех, которые требуют международных усилий, нам, конечно, будет необходимо поработать с нашими партнерами.

Корреспондент: На Бакинскую энергетическую неделю съехались свыше 300 представителей из более чем 37 стран. Это говорит о серьезности намерений других компаний и о ведущей роли этой конференции в качестве глобального лидера энергетического сектора, не так ли?

Президент Ильхам Алиев: Думаю, да. Мероприятие проводится на протяжении тридцати лет - первое было организовано еще в 1994 году. К тому же растет количество стран и компаний, участвующих в нем. Не многие энергетические мероприятия удостаиваются чести получить обращение Президента Соединенных Штатов. И так было на протяжении всех лет существования этого мероприятия, что свидетельствует об уникальности его происхождения и потенциала. В совокупности все это делает данное мероприятие самой передовой и самой инклюзивной платформой для решения различных вопросов, а также с точки зрения этапов его трансформации. Первым таким трансформирующим этапом была выставка "Нефть Каспия". А когда мы начали добывать газ, она превратилась в выставку и конференцию "Нефть и газ Каспия". Затем, когда мы начали работать с ВИЭ, она превратилась в Бакинскую энергетическую неделю, которая охватывает различные сегменты. Таким образом, одна страна за относительно короткий период времени продемонстрировала историю успеха по всем направлениям - природный газ, нефть, а теперь и зеленая энергетика.

Корреспондент: И своим специальным указом Вы объявили "Год солидарности во имя зелёного мира", не так ли?

Президент Ильхам Алиев: Да, именно так. И это одна из наших главных целей в качестве принимающей страны - обеспечить единство и солидарность, создать такую позитивную атмосферу на COP и позднее - после того, как мы продолжим в качестве председателя, - чтобы странам и компаниям понравилось работать вместе, чтобы они отбросили взаимные претензии и сосредоточились на главном пункте повестки дня - на том, как спасти планету.

Корреспондент: Господин Президент, как всегда, было очень приятно. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Вам спасибо.