Президент Ильхам Алиев: Наша цель – обеспечить очень сложный подход к максимальному использованию возобновляемых энергоресурсов

Самому Азербайджану не понадобится столько возобновляемых энергоресурсов, сколько мы планируем производить. Поэтому наша цель - обеспечить экспорт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".

"Наша цель - обеспечить также очень сложный подход к максимальному использованию возобновляемых энергоресурсов для производства электричества и экономии природного газа, направляя его тем, кому он сейчас необходим, в первую очередь - в Европу. Таким образом, есть еще много вопросов, над которыми нам нужно поработать. И я не сомневаюсь, что те из них, которые зависят исключительно от нашей внутренней программы действий, будут реализованы в полном объеме. А над реализацией тех, которые требуют международных усилий, нам, конечно, будет необходимо поработать с нашими партнерами", - подчеркнул глава государства.