Определены направления деятельности Службы восстановления, строительства и управления в Лачинском районе

Служба восстановления, строительства и управления в Лачинском районе будет юридическим лицом публичного права, осуществляющим деятельность в сфере организации строительства многоквартирных зданий и частных жилых домов в связи с возвращением населения в Лачинский район, управления построенными многоквартирными домами, а также благоустройства, озеленения и жилищно-коммунального хозяйства на соответствующей территории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в Устав Службы восстановления, строительства и управления в Лачинском районе.

До этого сфера деятельности Службы охватывала и Кяльбаджарский район.