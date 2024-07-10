https://news.day.az/officialchronicle/1674057.html Создано юридическое лицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе", утвержден его устав - Указ
Создано юридическое лицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе", утвержден его устав - Указ
Создано юридическое лицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе".
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Указом главы государства также утвержден Устав "Службы восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе".
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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