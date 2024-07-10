Создано юридическое лицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе", утвержден его устав

Создано юридическое лицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Указом главы государства также утвержден Устав "Службы восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе".

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.