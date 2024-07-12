Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Пакистан

12 июля завершился государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Исламскую Республику Пакистан, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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