Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированного парка Нариманова в Баку

15 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированного парка Нариманова в Наримановском районе Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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