Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь участников Саммита в Оксфорде

18 июля в Оксфорде был дан официальный прием в честь участников 4-го Саммита Европейского политического сообщества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.