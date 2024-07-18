https://news.day.az/officialchronicle/1675806.html Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь участников Саммита в Оксфорде
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь участников Саммита в Оксфорде
18 июля в Оксфорде был дан официальный прием в честь участников 4-го Саммита Европейского политического сообщества.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре