Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с внесением изменений в ряд документов

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Образцового положения о туристских и рекреационных зонах" и внесении в связи с этим изменений в некоторые указы и распоряжение Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную политику и регулирование в сфере туризма, в том числе деятельности туристских и рекреационных зон и охраны памятников истории и культуры, расположенных на территориях подведомственных ему государственных заповедников.