https://news.day.az/officialchronicle/1681494.html В Азербайджане будут определены этапы перевода трудовых договоров в форму электронного документа - Указ
В Азербайджане будут определены этапы перевода трудовых договоров в форму электронного документа - Указ
В Азербайджане будут определены этапы перевода трудовых договоров в форму электронного документа.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Кабинет министров должен в течении месяца утвердить этапы перевода трудовых договоров в форму электронных документов и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.
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