В Азербайджане будут определены этапы перевода трудовых договоров в форму электронного документа.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Кабинет министров должен в течении месяца утвердить этапы перевода трудовых договоров в форму электронных документов и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.