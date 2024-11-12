Президент Ильхам Алиев: Мы собственными силами выполнили требования резолюций Совета Безопасности ООН, которые оставались на бумаге на протяжении тридцати лет
Несмотря на оккупацию Арменией 20 процентов международно признанной территории Азербайджана на протяжении почти тридцати лет и изгнание около одного миллиона азербайджанцев с земель своих предков, мы смогли построить сильную страну, обеспечить экономику и провести независимую политику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия Саммита лидеров СОР29 в Баку.
"Четыре года назад мы отпраздновали историческую победу во Второй Карабахской войне. Год назад мы полностью восстановили свой суверенитет в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН, которые оставались на бумаге 30 лет. Мы сами выполнили эти резолюции. Восстановили международное право, справедливость и положили конец армянской оккупации", - подчеркнул глава государства.
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