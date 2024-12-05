https://news.day.az/officialchronicle/1712940.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Таиланда Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаочаоюхуа по случаю национального праздника Королевства Таиланд. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Таиланда
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаочаоюхуа по случаю национального праздника Королевства Таиланд.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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