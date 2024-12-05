Президент Ильхам Алиев наградил группу работников сферы связи и информационных технологий

Группа работников сферы связи и информационных технологий Азербайджана награждена медалью "Терегги".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, за эффективную деятельность в сфере связи и информационных технологий в Азербайджане медалью "Терегги" награждены:

Аббасов Эмиль Исмаил оглу

Агамирова Ирада Рахиль гызы

Агасиева Севиндж Алибаба гызы

Бадирханов Дунай Расим оглу

Алиев Мушфиг Джабир оглу

Гусейнов Парвиз Фируз оглу

Исмаилов Парвиз Назим оглу

Керимов Вусал Раван оглу

Марданов Наиль Тейюб оглу

Нагиев Ибрагим Абдулла оглу

Велиева Севиндж Мисирхан гызы.