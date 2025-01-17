https://news.day.az/officialchronicle/1723649.html Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в энергетической сфере имеет особое значение для более широкой географии Сотрудничество двух стран в энергетической сфере имеет особое значение как для наших стран, так и для более широкой географии. Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в энергетической сфере имеет особое значение для более широкой географии
Сотрудничество двух стран в энергетической сфере имеет особое значение как для наших стран, так и для более широкой географии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.
"Сегодня совместно реализуемые нами нефтегазовые проекты составляют основу энергетической безопасности многих стран. Достаточно сказать, что в настоящее время Азербайджан экспортирует свой природный газ в 11 стран транзитом через Грузию, и экспорт с каждым годом увеличивается", - отметил глава государства.
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