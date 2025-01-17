https://news.day.az/officialchronicle/1723600.html Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Кобахидзе выступили с заявлениями для прессы 17 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступили с заявлениями для прессы.
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Кобахидзе выступили с заявлениями для прессы
17 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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