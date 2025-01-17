Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Кобахидзе выступили с заявлениями для прессы

17 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступили с заявлениями для прессы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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