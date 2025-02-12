Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах, по которым Азербайджан до сих пор не стал членом Всемирной торговой организации

Президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе 20 января рассказал, в частности, о причинах, по которым Азербайджан до сих пор не стал членом Всемирной торговой организации.

Интервью было опубликовано 11 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал, что несмотря на активно проводимые на протяжении многих лет переговоры, причина, по которой Азербайджан до сих пор не является членом Всемирной торговой организации, "заключается в протекционизме, двойных стандартах, тарифах". "Все это разрушает основные ценности Всемирной торговой организации", - добавил Президент Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что экономика Азербайджана самодостаточна, Президент Ильхам Алиев отметил, что если все предложения азербайджанской стороны по вступлению в организацию будут выполнены, то процесс пойдет более гладко.