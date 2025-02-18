https://news.day.az/officialchronicle/1731152.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в яслях-детском саду № 1 города Агдам Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 18 февраля ознакомились со строительными работами, проводимыми в яслях-детском саду № 1 города Агдам. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в яслях-детском саду № 1 города Агдам
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 18 февраля ознакомились со строительными работами, проводимыми в яслях-детском саду № 1 города Агдам.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре