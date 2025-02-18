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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в яслях-детском саду № 1 города Агдам

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 18 февраля ознакомились со строительными работами, проводимыми в яслях-детском саду № 1 города Агдам. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется