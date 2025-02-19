https://news.day.az/officialchronicle/1731493.html Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева с жителями Баллыджа - ВИДЕО Как сообщалось, 19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Баллыджа Ходжалинского района, затем встретился с группой жителей, переселившихся в село. Во время встречи состоялась искренняя беседа главы государства с жителями.
Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева с жителями Баллыджа - ВИДЕО
Как сообщалось, 19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Баллыджа Ходжалинского района, затем встретился с группой жителей, переселившихся в село.
Во время встречи состоялась искренняя беседа главы государства с жителями.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет вниманию эти кадры:
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