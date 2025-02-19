Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева с жителями Баллыджа

Как сообщалось, 19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Баллыджа Ходжалинского района, затем встретился с группой жителей, переселившихся в село.

Во время встречи состоялась искренняя беседа главы государства с жителями.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет вниманию эти кадры: