Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Албании

13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Албания Байрамом Бегаем.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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