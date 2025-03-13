Президент Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной организации здравоохранения

13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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