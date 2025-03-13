https://news.day.az/officialchronicle/1736810.html Президент Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной организации здравоохранения 13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной организации здравоохранения
13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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