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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии мечети в селе Суговушан

18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии мечети в селе Суговушан Агдеринского района. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется