https://news.day.az/officialchronicle/1738132.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии мечети в селе Суговушан 18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии мечети в селе Суговушан Агдеринского района. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии мечети в селе Суговушан
18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии мечети в селе Суговушан Агдеринского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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