Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева вместе с детьми шехидов приняла участие в Губе в праздновании Новруза

18 марта в день "Илахыр чершенбе" при поддержке Фонда Гейдара Алиева было проведено торжество по случаю праздника Новруз для детей наших героических шехидов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, дети, отправившиеся на специально выделенных автобусах из Баку - от Центра Гейдара Алиева в Губу, провели здесь за праздничным столом интересный день.

В праздничном торжестве вместе с детьми шехидов участвовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Малыши и подростки продемонстрировали свои умения и способности в различных играх, присоединившись к различным развлекательным и шоу-программам, предложенным диджеями и аниматорами, танцевали, участвовали в играх.

По окончании праздничного торжества вместе с детьми, отмечавшими день рождения, был разрезан торт, участникам мероприятия были вручены подарки Фонда Гейдара Алиева.

Отметим, что дети, лишенные родительского попечения, нуждающиеся в особой заботе, а также дети шехидов всегда находятся в центре внимания Фонда Гейдара Алиева. Фонд регулярно проводит мероприятия для этой категории детей, постоянно реализует проекты, направленные на усиление их социальной защиты.