Увеличен численный предел сотрудников министерства экономики Азербайджана

Численный предел сотрудников министерства экономики Азербайджана увеличен с 5 332 до 5 402 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.

Согласно указу, численный предел сотрудников аппарата министерства увеличен с 409 до 459 человек, численный предел сотрудников аппарата Государственной службы по вопросам имущества при министерстве - с 260 до 280 человек.