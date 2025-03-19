https://news.day.az/officialchronicle/1738540.html Увеличен численный предел сотрудников министерства экономики Азербайджана - Указ Президента Ильхама Алиева Численный предел сотрудников министерства экономики Азербайджана увеличен с 5 332 до 5 402 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.
Увеличен численный предел сотрудников министерства экономики Азербайджана - Указ Президента Ильхама Алиева
Численный предел сотрудников министерства экономики Азербайджана увеличен с 5 332 до 5 402 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.
Согласно указу, численный предел сотрудников аппарата министерства увеличен с 409 до 459 человек, численный предел сотрудников аппарата Государственной службы по вопросам имущества при министерстве - с 260 до 280 человек.
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