Председатель Президентского совета Ливии поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнис аль-Манфи направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

С чувством большого удовлетворения передаю Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю благословенного праздника Рамазан.

Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам крепкое здоровье, а исламской умме - изобилие, благополучие и процветание.

С праздником!", - говорится в письме.