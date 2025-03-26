https://news.day.az/officialchronicle/1739883.html Председатель Президентского совета Ливии поздравил Президента Ильхама Алиева Председатель Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнис аль-Манфи направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.
Председатель Президентского совета Ливии поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнис аль-Манфи направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
С чувством большого удовлетворения передаю Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю благословенного праздника Рамазан.
Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам крепкое здоровье, а исламской умме - изобилие, благополучие и процветание.
С праздником!", - говорится в письме.
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