Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени народа и правительства Иорданского Хашимитского Королевства и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю священного праздника Рамазан.

Выражаю Вашему превосходительству наилучшие пожелания, желаю братскому азербайджанскому народу постоянного прогресса и процветания", - говорится в письме.