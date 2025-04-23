Азербайджан и Китай будут сотрудничать в области "зеленого" и низкоуглеродного развития

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 23 апреля в Пекине при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина был подписан "Меморандум о взаимопонимании между министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Национальной комиссией по развитию и реформам Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области "зеленого" и низкоуглеродного развития".

Документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и председатель Государственного комитета по делам развития и реформ Китая Чжэн Шаньцзе.