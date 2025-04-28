https://news.day.az/officialchronicle/1748334.html Началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Ирана в узком составе Началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с официальным визитом в нашей стране Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в узком составе, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Ирана в узком составе
Началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с официальным визитом в нашей стране Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в узком составе, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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