https://news.day.az/officialchronicle/1751570.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 102-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 102-ой годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Как передает Day.Az, в публикации говорится:
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 102-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 102-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Гейдар Алиев - 102. Светлая память о великой личности навсегда сохранится в наших сердцах. Помним, любим, чтим."
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