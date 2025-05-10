Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 102-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 102-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Гейдар Алиев - 102. Светлая память о великой личности навсегда сохранится в наших сердцах. Помним, любим, чтим."