Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии яслей-детского сада в селе Кенгерли Агдамского района

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии яслей-детского сада в селе Кенгерли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован, что в яслях-детском саду на 120 мест, построенном в соответствии с современными стандартами, созданы все условия для обучения и воспитания детей, их формирования в здоровой моральной атмосфере. Все помещения оснащены необходимым оборудованием. В яслях-детском саду будут функционировать шесть групп.

На территории дошкольного учреждения создана игровая площадка, установлены различные аттракционы и спортивные сооружения, проведена масштабная работа по благоустройству.