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Важное послание от Президента Ильхама Алиева: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом

Победа в Отечественной войне - наша общая Победа. Завоевав ее, азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свое историческое величие. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии Агдамского центра мугама.