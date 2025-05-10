https://news.day.az/officialchronicle/1751771.html Важное послание от Президента Ильхама Алиева: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом Победа в Отечественной войне - наша общая Победа. Завоевав ее, азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свое историческое величие. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии Агдамского центра мугама.
Важное послание от Президента Ильхама Алиева: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
Победа в Отечественной войне - наша общая Победа. Завоевав ее, азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свое историческое величие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии Агдамского центра мугама.
"Неслучайно даже враждебно относящиеся к нам круги, силы, страны, знают, что мы достойный народ, народ, заслуживающий уважения, и с нами надо считаться. Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом", - отметил глава государства.
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