Турал Пириев переназначен исполнительным директором Фонда страхования вкладов Азербайджана

Турал Гудрат оглу Пириев вновь назначен исполнительным директором Фонда страхования вкладов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Отметим, что ранее он был назначен исполнительным директором Фонда страхования вкладов распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 14 мая 2020 года.