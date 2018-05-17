Мэр Еревана уперся - как будет выкручиваться Пашинян?

Мэр Еревана Тарон Маргарян оказался крепким орешком. Этот ставленник Саргсяна в отличие от других республиканцев не торопится поддаваться давлению и покидать свой пост.

Отметим, что акции с требованием "Тарон, уходи" начались практически сразу после избрания нового премьера. Аналогичным образом пикетировались и другие госучреждения и органы местной власти в регионах. И повсюду была одержана "победа" - чиновники сдавались без боя.

А вот Маргарян взял и уперся. И даже больше - напустил на протестующих полицию, что боялись сделать другие главы исполнительных властей и даже ректоры вузов. Они просто собирали вещички и покидали кабинеты.

Вчера группа молодежи вторглась в здание мэрии и расселась на полу. Романтика пашиняновских митингов все еще не покидает Армению. Студенческой молодежи понравилось не учиться. Кстати, из-за длившихся почти месяц митингов в вузах и школах Армении были перенесены выпускные и вступительные экзамены. Но молодежь не спешит вернуться в аудитории, у нее, похоже, пока еще остались "дела".

Вторжение в мэрию, вопреки ожиданиям, не напугало коррумпированного чиновника, а придало ему азарта. Маргарян позвонил начальнику полиции и потребовал принять меры для пресечения этого беззакония.

На вчерашней встрече с журналистами Тарон Марганян заявил, что не собирается подавать в отставку. По его словам, нигде в мире не принято, чтобы победившая политическая сила пыталась давить на органы местного самоуправления.

Мэр осудил организаторов акции с требованием его отставки и обвинил их в том, что "ими руководят и направляют". "Осуждаю, четко видно, что имело место нарушение закона. Активисты ворвались в мэрию и пытались помешать работе. Мы не потерпим подобного беззакония и призываем правоохранительные органы расследовать происшествие", - цитирует News.am.

Как поступят в данной ситуации власти? Своим неожиданным противодействием человек Саргсяна поставил новые власти в несколько неприятное положение. Сам Никол Пашинян, возглавляя митинги, врывался в здания вузов и госучреждений, решая свои вопросы. Теперь его последователи пытаются продолжать действовать теми же методами. При всей одиозности личности Тарона Маргаряна, эти методы незаконны. И Пашиняну об этом прекрасно известно.

Заработает ли в Армении наконец закон и порядок, или митинговые афтершоки будут продолжаться? Для самого же Пашиняна было бы лучше создать прецедент, когда митинговая тактика не сработает. Потому что все это рано или поздно может обернуться против него же самого. И, возможно, очень долго ждать не придется.

Зульфугар Ибрагимов