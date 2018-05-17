Армянские политики перегрызлись... из-за Азербайджана - ДЕТАЛИ

Последние события в Армении и заявления по карабахскому конфликту нового премьера Пашиняна всколыхнули "ил" в лице различных проармянских деятелей, прежде всего России.

Вчера о встрече с главой Армянского национального конгресса экс-президентом Левоном Тер-Петросяном попросил никто иной как Владимир Казимиров, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России (1992-1996), известный своей радикально проармянской позицией.

Как подчеркивает издание ilur.am, встреча состоялась по просьбе Казимирова. Стороны обсудили вопросы, касающиеся процесса разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, и ряд проблем региональной повестки.

О чем конкретно говорили Казимиров с Тер-Петросяном, остается только догадываться, замечает издание. Ilur.am обращает внимание на факт встречи, которая состоялась на фоне последней заочной полемики между Тер-Петросяном и вторым президентом Робертом Кочаряном с одной стороны, и Тер-Петросяном и бывшим министром обороны Вигеном Саркисяном - с другой. В дискуссии невольно принял участие и Казимиров.

Отметим, что дискуссия развернулась вокруг темы участия или неучастия карабахских сепаратистов в качестве стороны конфликта на переговорах. Каждый из бывших деятелей пытался приписать себе "достижения" в этом плане. Началось все с того, что экс-министр обороны обвинил Никола Пашиняна в невладении ситуацией в переговорах. На защиту тут же встал Левон Тер-Петросян, попутно напомнив, что именно в его, Тер-Петросяна правление Карабах был стороной переговоров, а пришедшие после него силы, то есть соратники Вигена Саркисяна, это отменили. Роберт Кочарян, как известно, сместивший Тер-Петросяна и занявший его место, не замедлил с ответом, обвинив главу АНК в искажении фактов и попытках сдать "освобожденные" территории. Свою "затрещину" первому президенту добавил и обрадованный поддержкой экс-министр обороны. Саркисян набросился на Тер-Петросяна в связи с его позицией по карабахскому урегулированию, которая "известна давно". А заодно скромно упомянул о своих достижениях в виде безобразной и неприемлемой для Армении концепции "нация-армия", о которой лучше было бы помолчать.

Дискуссия была такой жаркой, что на нее стала слетаться "мошкара". Тот же старый и заслуженный адвокат армянских сепаратистов Казимиров. По всем признакам, бывший представитель России в МГ ОБСЕ "однолюб", почти тридцать лет продолжающий хранить верность идеям сепаратизма, этнических чисток и расизма. То есть трем китам, на которых и стоит сегодня "армянский Карабах".

А что касается споров о том, чья вина, что Карабах не является стороной переговоров, то хотелось бы успокоить спорщиков - никто из них ни в чем не виноват. Виноват только Азербайджан и эту свою вину он полностью признает, но не раскаивается в содеянном. Да, сепаратисты не являются участниками переговоров, потому что азербайджанская сторона не допустит такого искажения сути территориального конфликта, развязанного Арменией, продолжающей и сегодня оккупацию чужих территорий, прикрываясь "волеизъявлением карабахского народа". А если в процессе переговоров Армения покажет себя умницей, то с позволения Баку армянская община Нагорного Карабаха - община, а никак ни некий "независимый Арцах" - сможет подключиться наравне с общиной азербайджанской.

Только так и никак иначе.

Зульфугар Ибрагимов