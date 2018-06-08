Новый посол России прибыл в Азербайджан

Новоназначенный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников сегодня утром приехал в Баку.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Азербайджане Дениса Апашкина.

Он добавил, что позже будет предоставлена дополнительная информация.

Отметим, 29 мая президент России Владимир Путин назначил Михаила Бочарникова послом Российской Федерации в Азербайджане.

Михаил Бочарников с 2006 года по февраль текущего года занимал должность посла России в Казахстане.

На новом посту он заменит Владимира Дорохина, который завершил свою работу на посту посла в Баку в ноябре 2017 года.