Новый посол России прибыл в Азербайджан
8 июня 2018 13:53 237
Новоназначенный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников сегодня утром приехал в Баку.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Азербайджане Дениса Апашкина.
Он добавил, что позже будет предоставлена дополнительная информация.
Отметим, 29 мая президент России Владимир Путин назначил Михаила Бочарникова послом Российской Федерации в Азербайджане.
Михаил Бочарников с 2006 года по февраль текущего года занимал должность посла России в Казахстане.
На новом посту он заменит Владимира Дорохина, который завершил свою работу на посту посла в Баку в ноябре 2017 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!