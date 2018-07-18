Паника в селе Паник: армян напугали холостые выстрелы - ВИДЕО

Вчера в селе Паник Ширакской области Армении произошел курьезный случай, очень созвучный названию этого населенного пункта.

В Панике возникла паника. Вызвали ее неожиданно начавшиеся учения 102-й российской базы. Как сообщают армянские СМИ, жители села разволновались, услышав треск автоматных очередей и увидев несущуюся по дороге военную технику. Волнение перешло в панику. Пакинцы немного успокоилось, только когда узнали, что это не война, не наступление азербайджанской армии, а всего лишь учения. Правда, проведенные без предупреждения и уведомления местных властей.

Как поведал Tert.am возмущенный до глубины души глава общины Паник Вардан Макеян, "сначала жители испугались, пока не поняли, что происходит. На российской базе нам сообщили, что проводятся тренировочные учения, однако об этом нас не проинформировали, что возмутило жителей общины".

Глава общины рвал и метал. По его словам, в село без разрешения и предупреждения ввели танки, оружие и боеприпасы. Более 30 единиц техники были доставлены в село и припаркованы возле жилых домов!

Сообщается, что командование военной базы извинилось и обещало начать служебное расследование в связи с инцидентом в Панике. На базе заявили, что имела место форс-мажорная ситуация. Командование не отдавало подобного приказа.

Извинения и пояснения хоть и успокоили, но не удовлетворили жителей села с оригинальным названием Паник (а). Там продолжают гадать, как такое могло случиться, потому что не верят в вероятность бесконтрольных учений, да еще в российской армии. Если бы речь шла об армянской армии, никто бы не удивился, но ВС России - это другое дело.

Что там было и как такое могло случиться, будет разбираться руководство самой базы. Но этот факт должен заставить армянскую сторону задуматься о своем поведении. Например, о том, что провокационная антироссийская риторика может для нее еще не раз обернуться такими вот встрясками нервной системы. И не только такими.

Зульфугар Ибрагимов

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