МИД Азербайджана о возможном участии армянских футболистов в матче с ФК "Карабах" в Баку
Пока неизвестно, будут ли участвовать в игре с "Карабахом" Лиги Европы УЕФА в Баку игроки английского футбольного клуба "Арсенал" и украинского клуба "Ворскла" Генрих Мхитарян и Гегам Кадимян.
Как сказал Trend в субботу глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, к этому вопросу можно будет вернуться после того, как команды определятся с заявками на матчи, передает Day.Az.
Гаджиев отметил, что любые обращения, поступившие в связи с этим в МИД, будут рассмотрены.
Как сказал ранее представитель "Арсенала", вопрос безопасности футболистов и сотрудников клуба всегда стоит на высоком месте в списке приоритетов.
"Мы примем решение после того, как поговорим с футболистом", - сказал он.
"Карабах" сыграет с "Арсеналом" 4 октября, с "Ворсклой" - 25 октября.
Напомним, что в сезоне 2015/16 Лиги Европы тогда еще футболист "Боруссии" Генрих Мхитарян пропустил игру с "Габалой".
Отметим, что вчера в Монако прошла жеребьевка групповой стадии Лиги Европы УЕФА по футболу сезона 2018/19. Азербайджанский "Карабах" в группе E сыграет с "Арсеналом" (Англия), "Спортингом" (Португалия) и "Ворсклой" (Украина).
Финал пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.
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