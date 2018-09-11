Армянские СМИ: Еревану больше не нужен цирк - спасибо Пашиняну

Этой осенью ереванцы шутят, что строительство нового здания цирка можно с легким сердцем заморозить. В самом деле, зачем им цирк, когда столица буквально наводнена политическими клоунами и они в любое время суток на манеже совершенно бесплатно! - пишет газета "Голос Армении".

"Маски-шоу" устраивает служба нацбезопасности, у предвыборной кампании свой суперфаворит, ну, а главным в любом вопросе является мнение специалиста.

Худрук Театра музкомедии им. Пароняна народный артист Ерванд Казанчян заявил: "Мне кажется, что назначение Айко кандидатом на пост мэра - одна из гениальных шуток Пашиняна, комментировать не хочу, просто выражу восхищение юмором премьер-министра".

Да, со столичными выборами премьер пошутил неслабо! Любопытно, что станет следующим объектом для "гениальных" шуток - беспрецедентный рост цен на продукты первой необходимости, проблемы малого бизнеса или сельское хозяйство? Ответы подождут: сначала древняя столица насладится аттракционом премьер-министра с Каргин Айко в главной роли. Остальные силы любезно взяли на себя роль статистов, а именно: добровольно согласились подыграть кандидату премьера под лозунгом проведения свободных и справедливых выборов, пишет армянское издание.

Напомним, что ранее на пост мэра от пашиняновского движения намеревался баллотироваться сторонник легализации марихуаны Ален Симонян. Ради этого от даже отказался от депутатского мандата, который, правда, принадлежал ему всего один день. Однако Пашинян любителю марихуаны предпочел клоуна, что, впрочем, разница не особо большая.

Султан Керим