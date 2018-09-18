Президент Ильхам Алиев: Несколько дней назад азербайджанские солдаты преподали такой урок врагу, что он вряд ли в ближайшие дни придет в себя

Несколько дней назад азербайджанские солдаты преподали такой урок врагу, что он вряд ли в ближайшие дни придет в себя.

Об этом во вторник сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии автомобильной дороги Захметабад-Бейдили-Хырмандалы-Алиабад в Билясуварском районе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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