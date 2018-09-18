Поездка Президента Ильхама Алиева в Масаллинский район - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

12:40

18 сентября в Масаллинском районе Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Шатыроба-Хишкедере-Миянкю-Кубин-Биринджи Семидханлы-Халлыджалы-Эминли-Мамедханлы после капитальной реконструкции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ

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12:22



18 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по переработке риса Общества с ограниченной ответственностью "Масаллы неймятляри".



Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ

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12:11

18 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Масаллинского промышленного квартала. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о проведенной в промышленном квартале работе, а также о других промышленных кварталах. Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия Масаллинского промышленного квартала. Глава государства ознакомился в Масаллинском промышленном квартале с производственными корпусами и функционирующими здесь предприятиями. Затем глава государства встретился с представителями общественности района. В заключение было сделано фото на память. Новость обновляется

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11:59

18 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Масаллинский район. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Масаллы, возложил цветы к монументу. Глава Исполнительной власти Масаллинского района Рафиль Гусейнов проинформировал Президента Ильхама Алиева о благоустройстве территории, прилегающей к памятнику, работе, проделанной в районе за последние годы, реализуемых проектах.

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11:45

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Ираном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о проекте строительства новой автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница Ирана.

Было отмечено, что если общая протяженность существующей автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница Ирана составляла 243 километра, то общая протяженность новой автомобильной дороги - 204 километра. Ширина проезжей части дороги 15 метров, четырехполосная дорога построена на современном уровне и в соответствии со всеми требованиями.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак официального открытия автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница Ирана.

В заключение было сделано фото на память.

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