Поездка Президента Ильхама Алиева в Масаллинский район - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
12:40
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12:22
18 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по переработке риса Общества с ограниченной ответственностью "Масаллы неймятляри".
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12:11
18 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Масаллинского промышленного квартала.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о проведенной в промышленном квартале работе, а также о других промышленных кварталах.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия Масаллинского промышленного квартала.
Глава государства ознакомился в Масаллинском промышленном квартале с производственными корпусами и функционирующими здесь предприятиями.
Затем глава государства встретился с представителями общественности района.
В заключение было сделано фото на память.
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11:59
18 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Масаллинский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Масаллы, возложил цветы к монументу.
Глава Исполнительной власти Масаллинского района Рафиль Гусейнов проинформировал Президента Ильхама Алиева о благоустройстве территории, прилегающей к памятнику, работе, проделанной в районе за последние годы, реализуемых проектах.
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11:45
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Ираном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о проекте строительства новой автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница Ирана.
Было отмечено, что если общая протяженность существующей автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница Ирана составляла 243 километра, то общая протяженность новой автомобильной дороги - 204 километра. Ширина проезжей части дороги 15 метров, четырехполосная дорога построена на современном уровне и в соответствии со всеми требованиями.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак официального открытия автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница Ирана.
В заключение было сделано фото на память.
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