Пашинян продолжит топить Армению - ЭКСПЕРТЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ

Сейчас армянская экономика застопорилась, и если в ближайшем будущем ничего не изменится, то экономический рост не только остановится, но и продолжит регресс. Потому что непрерывная революционная ситуация не стимулирует экономику, а ведет ее назад.

Об этом сказал накануне журналистам в Ереване после заседания правительства председатель Комитета по государственным доходам Давид Ананян.

Он заверил, что состояние экономики будет ухудшаться до тех пор, пока правительство не представит свое видение экономической политики.

Все это было сказано в качестве обоснования необходимости ускоренного проведения внеочередных парламентских выборов. Но тогда возникает вопрос - а кто мешал правительству Пашиняна представить внятную экономическую программу раньше, чтобы страна не жила по инерции и не продолжала ползти в пропасть? Еще в мае было наспех разработано и представлено парламенту жалкое подобие экономической программы. Это было все, на что оказалось способно новое правительство. Вопрос в том, что и после парламентских выборов, когда партия Никола Пашиняна окажется монопольной хозяйкой парламента, вытеснив оттуда остальных, ничего в плане экономики экономической программы не изменится. Будет представлен тот же , как выразился саргсяновец Эдик Шармазанов, свод тостов и пожеланий.

Кстати, в армянском парламенте начинается обсуждение проекта госбюджета на 2019 год. Как ожидается, проект, скорее всего принят не будет. Как пишет армянское издание "Грапарак", этим Пашинян и его команда скинут с себя ответственность за бюджет. Согласно Конституции, если проект бюджета не принимается, то начинают действовать пропорции бюджета прошлого года, то есть власть автоматически освобождается от обязательства и обещания повысить зарплаты и пенсии, отмечает газета.

Экс-премьер Армении Грант Багратян высказался по этому поводу еще более резко.

"Наконец получил проект госбюджета на 2019 год, который направлен парламенту. Кстати, говорят, что возможно никакой проект парламент так и не обсудит из-за внеочередных выборов. Это, что скрывать, отлично, так как такой проект бюджета принимать нельзя. Но где гарантии, что новый "демократический" парламент не проголосует за более "идеальный" бюджет?"

Как сообщает verelq.am, об этом экс-премьер написал в Facebook.

Багратян отметил, что согласно этому документу, то есть проекту, намечается снизить процентный показатель сбора налогов в ВВП.

"Должен отметить, что снижение этого показателя свидетельствует о том, что против коррупции никакой борьбы на самом деле не ведется, наоборот - "спланирована" коррупция еще больших масштабов. Надеюсь, что Никол Пашинян это сделал случайно и должен за это наказать министра финансов, - заявил Багратян, предупредив: - Поспешите с выборами, господа, иначе от вашего рейтинга через пару месяцев ничего не останется".

Одним словом, становится совершенно очевидным, что правительство Пашиняна, в отставке оно или не в отставке, показало свою полную непригодность к руководству страной. Все, что занимает подавшего в отставку премьер-министра, - это сохранение и расширение политической власти. А там, как говорится, хоть трава не расти.

Зульфугар Ибрагимов