Армянский ученый: Пашинян продолжает разруху, начатую Саргсяном

"Армения приобрела бесценный и редкий в истории опыт. Опыт того, что страна может разрушаться не только грабительскими властями но даже всенародно избранными властями если это власти не имеют видения и кадры. Уроком из этого опыта должно стать то, что в следующий раз, когда кто-то выйдет с рюкзаком на улицу делать революцию его спросят: "а покажи ка ты мне, братец, как ты видишь развитие страны и с кем ты будешь осуществлять это развитие"".

Об этом сказал lragir.am председатель "Совета армянских специалистов, доктор наук, обладатель международной научной награды имени Марии Кюри Григор Барсегян.

По словам ученого, режим Сержа Саргсяна загнал армянскую науку в реанимацию. Но и после того, как науку принял Никол Пашинян и министр науки и образования Араик Арутюнян, ничего не изменилось. За прошедшие после переворота 8 месяцев не появилось ни одной новой мысли по развитию сферы.

"Это значит, что при Пашиняне продолжается разруха, начатая при прежних президентах", - констатировал Григор Барсегян.

Султан Керим