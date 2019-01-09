Там, где активна армянская диаспора, всегда высокая коррупция и продажные чиновники - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

События в Караганде вызывают четкое дежавю, ощущение, что подобное где-то когда-то уже было. Та же последовательность событий - драка, поножовщина, убийство армянином лица другой национальности, народные протесты, заявления правоохранителей, аресты и так далее. Day.Az уже неоднократно обращался к этой теме, и в нашем архиве можно встретить немало новостей касательно преступлений армян диаспоры против представителей коренного населения того или иного региона. Нередки такие случаи в России, где армянская диаспора чрезвычайно активна и пустила глубокие корни как в бизнес-среде, так и в государственных институтах.

Почему "бытовой инцидент" вызвал всплеск эмоций в Казахстане и какие параллели можно провести между случившимся в Караганде и нашумевшими инцидентами с армянами в России?

На наши вопросы отвечает известный российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов.

События в Караганде вышли далеко за рамки пьяной драки с поножовщиной. Несмотря на утверждения казахстанской и армянской стороны, хотел бы возразить - драки на бытовой почве никогда не бывают такими массовыми. Толпа на толпу - это только в тех случаях, когда противостоящие стороны группируются по национальному, региональному либо религиозному признаку. Так что в Караганде, считаю, налицо социальный подтекст. Об этом говорит и реакция официальных структур Казахстана, паника армянской диаспоры, консультации силовых и внешнеполитических структур Казахстана и Армении. Все гораздо серьезнее банальной пьяной поножовщины. И, конечно же, казахстанские власти не стали бы в случае бытового инцидента столь конкретно грозить общественности мерами за участие в несанкционированных акциях протеста с антиармянскими призывами.

Мне совершенно отчетливо понятно, против чего конкретно протестуют в Караганде местные жители, так как их требования к властям прекратить засилье армян не раз звучали и в разных городах России во время аналогичных массовых протестов.

Мы в России прекрасно знаем, что армянский бизнес является одним из главных источников коррупции в стране на региональном и муниципальном уровне. И когда жители Караганды выступают против засилья армян в своем городе, это вполне определенно означает и то, что они протестуют против коррупции местной бюрократии и сотрудников правоохранительных органов, связанной с армянским бизнесом, который всегда и везде стремится прикормить чиновников, прокуратуру и полицию.

Это не только проблема Казахстана, это реальная проблема всех стран, где присутствует армянская диаспора. Например, в моем родном городе Тула все объекты коммерческой недвижимости в центре города принадлежат этническим армянам, и это стало возможно только при попустительстве им прежних мэров города, а также ряда вице-губернаторов области, покинувших в настоящее время свои посты. Но факт остается фактом: там, где активно действует армянская диаспора, там всегда повышенный уровень коррупции и более высокий уровень продажности местного чиновничества.

Инциденты, подобные тому, что случился в Караганде, для России весьма типичны, хотя случаются не так уж часто, с большими перерывами во времени. Но случаются.

Лично у меня случившееся в Караганде ассоциируется с антиармянскими протестами в городе Венев Тульской области в 2007 году и в городе Пугачев Саратовской области в 2014 году. Там тоже имели место столкновения между местными жителями и приезжими армянами, которые также повлекли за собой массовые протесты местной и региональной общественности. Причина всегда была типичной - правоохранители и местные власти становились на защиту армянского бизнеса, с которого они кормятся, хотя пострадавшими были местные коренные жители.

Словом, все как сейчас в Караганде, с той только разницей, что на окраину Венева была выдвинута бронетехника внутренних войск МВД России для усмирения местных жителей, тогда как в Караганде дело до этого, настолько я понимаю, пока еще не дошло.

Так что Караганда - это далеко не первая точка на карте постсоветского пространства, где армяне своей наглостью провоцировали массовые протесты местного населения против своего присутствия. Сегодня Казахстан оказался в той же самой ситуации, в какой были власти некоторых районных центров России за последнее десятилетие, и в этом нет ничего нового. Разница лишь в том, что Караганда - это областной центр, из-за чего резонанс от происходящего там много выше.

Но, повторюсь, я не вижу в этом ничего нового или экстраординарного, ибо это уже было, и не раз в России.

Зульфугар Ибрагимов